В двух парках Москвы найдены два тела с ножевыми ранениями

За минувшие ночь и утро в двух разных парках Москвы обнаружили тела с ножевыми ранениями, сообщает Telegram-канал SHOT. Первое тело нашли в Филевском парке. Предварительно установлено, что погибшего ранили ножом в шею, что привело к смертельному исходу. Подозреваемый в этом преступлении уже задержан и полностью признал свою вину.

Второе тело нашли в Битцевском парке. На месте происшествия работают специалисты. Рядом с телом женщины найден нож, который, предположительно, является орудием преступления. Обстоятельства обоих инцидентов выясняются правоохранительными органами.

Ранее в Республике Хакасия охотник случайно выстрелил в своего спутника, приняв его за дикое животное. Инцидент случился 12 сентября — пятеро мужчин приехали из Абакана, чтобы отдохнуть и поохотиться в районе поселка Кубайка. Несмотря на плохую видимость и наступившую темноту, они разделились на две группы и пошли в лес. Один из них услышал шорох в кустах, решил, что это зверь, и произвел выстрел, ранив товарища в живот. Против стрелявшего возбуждено уголовное дело.

До этого 30-летнего чемпиона Европы по боксу Ловари Михайленко нашли мертвым в его квартире в Омске с огнестрельным ранением в голову. По информации следствия, к нему в гости пришел молодой человек, между ними началась ссора и гость достал пистолет, после чего выстрелил спортсмену в голову. После происшествия мужчина уехал из города и скрылся. Ему уже предъявили обвинение в убийстве, и суд избрал меру пресечения — содержание под стражей.