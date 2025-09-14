Россиянин принял друга за животное и убил его Житель Абакана пошел в лес на охоту и случайно убил своего друга

В Хакасии охотник принял своего товарища за дикое животное и по ошибке застрелил его, сообщили в СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Трагедия произошла 12 сентября. Пятеро мужчин приехали из Абакана отдохнуть и поохотиться у поселка Кубайка.

Несмотря на сниженную видимость и темное время суток мужчины разделились на две группы и отправились в лес. Один из них принял шуршащего в кустах друга за животное и выстрелил в него из ружья, тяжело ранив в живот. На стрелявшего завели уголовное дело.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ, — рассказали в органах.

Помочь подстреленному 48-летнему мужчине не удалось, он скончался по пути в больницу. Теперь неосторожному охотнику грозит срок до двух лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в штате Техас двое друзей после употребления спиртного решили проверить на прочность кевларовый шлем. Мужчины договорились по очереди поднимать шлем над головой и стрелять в него из винтовки. Один из стрелков промахнулся и попал в лицо другу, тот скончался на месте.