Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 17:58

Россиянин принял друга за животное и убил его

Житель Абакана пошел в лес на охоту и случайно убил своего друга

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Хакасии охотник принял своего товарища за дикое животное и по ошибке застрелил его, сообщили в СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Трагедия произошла 12 сентября. Пятеро мужчин приехали из Абакана отдохнуть и поохотиться у поселка Кубайка.

Несмотря на сниженную видимость и темное время суток мужчины разделились на две группы и отправились в лес. Один из них принял шуршащего в кустах друга за животное и выстрелил в него из ружья, тяжело ранив в живот. На стрелявшего завели уголовное дело.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ, — рассказали в органах.

Помочь подстреленному 48-летнему мужчине не удалось, он скончался по пути в больницу. Теперь неосторожному охотнику грозит срок до двух лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в штате Техас двое друзей после употребления спиртного решили проверить на прочность кевларовый шлем. Мужчины договорились по очереди поднимать шлем над головой и стрелять в него из винтовки. Один из стрелков промахнулся и попал в лицо другу, тот скончался на месте.

охота
леса
охотники
убийства
Хакасия
Абакан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.