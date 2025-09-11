Эксперимент друзей по проверке прочности шлема обернулся трагедией В США мужчина застрелил друга во время проверки шлема на прочность

Гражданин Великобритании Аарон Праут и житель американского штата Техас Шон О'Доннелл решили проверить на прочность кевларовый шлем, стреляя друг в друга из винтовки, сообщает UPI. В результате один из них погиб. Прибывшие на вызов полицейские нашли Праута с огнестрельным ранением головы, О'Доннелла обвинили в убийстве.

Мужчине в Техасе предъявлены обвинения в убийстве своего друга после того, как они, как сообщается, по очереди стреляли друг в друга во время выпивки, — говорится в публикации.

Уточняется, что во время эксперимента друзья выпивали алкоголь. Они договорились по очереди поднимать шлем над головой и стрелять по нему из винтовки. Во время одной из попыток О'Доннелл попал Прауту в голову. Теперь американцу грозит уголовное преследование.

