01 сентября 2025 в 18:29

Священника застрелили во время установки креста в лесу

Иеромонах Димитрий погиб от пулевого ранения в ходе установки креста на Сахалине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Настоятель храма, иеромонах Димитрий, погиб от пулевого ранения на Сахалине, информирует Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — точка отсчета». По данным источника, священник в сопровождении охотника отправился в лес для установки поклонного креста.

Инцидент произошел в Макаровском районе. Сопровождающий священника мужчина взял с собой ружье, чтобы защититься от медведей. Отмечается, что в какой-то момент оружие выстрелило по неосторожности, пуля попала в священнослужителя. Ранение оказалось для иеромонаха смертельным.

СК России выясняет обстоятельства случившегося и проводит соответствующие мероприятия. Священник посвятил 30 лет жизни пастырскому служению на Сахалине.

Ранее в Ингушетии следственные органы начали проверку после смерти 15-летнего подростка. В СУ СК РФ по региону сообщили, что 12-летний мальчик случайно выстрелил в погибшего из пневматической винтовки.

В Кронштадте двое мужчин заманили 53-летнего жителя Санкт-Петербурга в лесной массив и застрелили его. После этого преступники бросили тело погибшего в кустах. Правоохранителям удалось задержать подозреваемых.

Россия
регионы
Сахалин
священники
кресты
храмы
смерти
охотники
