Священника застрелили во время установки креста в лесу Иеромонах Димитрий погиб от пулевого ранения в ходе установки креста на Сахалине

Настоятель храма, иеромонах Димитрий, погиб от пулевого ранения на Сахалине, информирует Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — точка отсчета». По данным источника, священник в сопровождении охотника отправился в лес для установки поклонного креста.

Инцидент произошел в Макаровском районе. Сопровождающий священника мужчина взял с собой ружье, чтобы защититься от медведей. Отмечается, что в какой-то момент оружие выстрелило по неосторожности, пуля попала в священнослужителя. Ранение оказалось для иеромонаха смертельным.

СК России выясняет обстоятельства случившегося и проводит соответствующие мероприятия. Священник посвятил 30 лет жизни пастырскому служению на Сахалине.

