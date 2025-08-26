Поездка в лес стала роковой для петербуржца после пули в затылок

В Кронштадте двое мужчин заманили 53-летнего жителя Северной столицы в лесной массив, где застрелили его, а затем бросили тело в кустах, пишет 78.ru. Правоохранительные органы вышли на след предполагаемых преступников и задержали их.

По информации источников, между погибшим и двумя злоумышленниками существовал давний и острый конфликт. Мужчины тщательно спланировали преступление, используя обман. В минувшую субботу они вызвали жертву на встречу, предложив ему якобы выгодное трудоустройство. Назначенная ими точка располагалась в лесном массиве на Южной Кронштадтской дороге.

Там, предположительно, из пистолета Макарова, один из нападавших выстрелил петербуржцу в затылок. После совершения убийства преступники перетащили тело мужчины в кусты, пытаясь скрыть следы, и скрылись с места происшествия.

Полиция оперативно задержала подозреваемых в одной из квартир на 4-й Советской улице. Злоумышленникам оказалось 50 и 54 года. Следствие установило, что 50-летний мужчина, который ранее занимался бизнесом, произвел смертельный выстрел. Он владел компанией, специализирующейся на строительстве дорог, зданий и торговле строительными материалами, однако в прошлом месяце ее официально ликвидировали.

