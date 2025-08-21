Россиянин застрелил соседа из-за спора о заборе В Нальчике пенсионер выстрелил в соседа из-за спора о заборе

В Нальчике мужчина выстрелил в соседа из-за давнего спора о размещении общего забора, сообщила пресс-служба СУ СК России в Telegram-канале. Инцидент произошел 20 августа на улице Клары Цеткин.

По данным следователей, 75-летний местный житель оборудовал огневую позицию на втором этаже своего дома и произвел выстрел из огнестрельного оружия в своего 48-летнего соседа. Мужчина не выжил. Против стрелка завели уголовное дело, в настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Подозреваемый задержан, следствие ходатайствовало перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в ведомстве.

