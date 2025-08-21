Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 20:05

Россиянин застрелил соседа из-за спора о заборе

В Нальчике пенсионер выстрелил в соседа из-за спора о заборе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Нальчике мужчина выстрелил в соседа из-за давнего спора о размещении общего забора, сообщила пресс-служба СУ СК России в Telegram-канале. Инцидент произошел 20 августа на улице Клары Цеткин.

По данным следователей, 75-летний местный житель оборудовал огневую позицию на втором этаже своего дома и произвел выстрел из огнестрельного оружия в своего 48-летнего соседа. Мужчина не выжил. Против стрелка завели уголовное дело, в настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Подозреваемый задержан, следствие ходатайствовало перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в ведомстве.

Ранее в Москве задержали уроженца Южной Осетии, разыскиваемого правоохранителями 19 лет. Мужчину подозревают в убийстве сотрудника ОМОН. Преступление произошло в декабре 2005 года в Цхинвале.

До этого во время застолья в подмосковной Балашихе мужчина застрелил девушку и сбросил еe тело в озеро. Все происходило в его квартире, где он распивал алкоголь с двумя женщинами. Убийство произошло на глазах второй собутыльницы.

Нальчик
драки
уголовные дела
следователи
