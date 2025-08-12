Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 03:55

В Москве задержали мужчину, застрелившего силовика почти 20 лет назад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержан уроженец Южной Осетии, разыскиваемый правоохранителями 19 лет, сообщила пресс-служба МВД по республике. Мужчину подозревают в убийстве отряда милиции особо назначения.

Преступление произошло в декабре 2005 года в Цхинвале. По данным ведомства, А. Джабиев из автоматического оружия открыл огонь по служебному автомобилю ОМОН, патрулировавшему улицы города. В результате двое сотрудников получили огнестрельные ранения, один из них — Р. З. Джиоев — скончался по дороге в больницу.

Против Джабиева было возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим убийство и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов с целью воспрепятствовать их деятельности или из мести за её исполнение. После преступления подозреваемый покинул Южную Осетию и более 19 лет скрывался от правосудия.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего своей возлюбленной. Предотвратить убийство помогли соседи, которых насторожили крики из квартиры. Силовики задержали подозреваемого и передали полиции. По данному факту будет возбуждено уголовное дело.

