Появилось видео массового ДТП на платной трассе в Подмосковье В Подмосковье массовое ДТП с грузовиками на гололедице попало в Сеть

Гололед привел к массовому дорожно-транспортному происшествию в Московской области, пишет Telegram-канал «Что там, Москва?». Инцидент произошел на платной трассе ЮЛА (Южно-Лыткаринская автодорога) в районе Лыткарино.

На кадрах видно, что самосвал протаранил бетономешалку. Затем еще один самосвал врезался в стоящее аварийное такси и отбросил на стоящий грузовик кроссовер Nissan Murano.

До этого в Прибайкальском районе Бурятии произошло серьезное ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля. В результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы.

Также на Сахалине автомобиль Toyota Land Cruiser Prado перевернулся на 846-м километре трассы Южно-Сахалинск — Оха. По информации регионального управления ГИБДД, водитель не справился с управлением, в результате чего сам получил повреждения, а 15-летний пассажир погиб на месте происшествия.

Ранее на Крымском мосту произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух человек. Согласно предварительным данным прокуратуры, авария случилась при обгоне автобуса маршрута Краснодар — Севастополь автомобилем Mercedes. Водитель иномарки не справился с управлением во время маневра и врезался в бетонное ограждение моста.