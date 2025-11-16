Польша сняла блокировку с пропускных пунктов на границе с Белоруссией

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Пограничная стража Польши уведомила Государственный пограничный комитет Белоруссии о том, что 17 ноября с 02:00 мск откроет два пункта пропуска, сообщила пресс-служба белорусского ведомства. Пограничники республики готовы в полном объеме приступить к пропуску физических лиц и транспортных средств.

Через несколько часов Польша возобновит работу пунктов пропуска «Бобровники» и «Кузница Белостоцкая». Регистрация в системе электронной очереди начнется в 02:00, — говорится в тексте публикации.

Белорусская погранслужба добавила, что Варшава закрыла погранпереход «Бобровники» 10 февраля 2023 года. «Кузница Белостоцкая» не работала более четырех лет.

Ранее Польша начала возведение второго защитного сооружения на белорусской границе в Подляском воеводстве. Конструкция представляет собой четырехметровое ограждение из сетки-рабицы с двумя линиями колючей проволоки. Строительные работы планируется завершить до наступления весеннего периода.

Позже пресс-служба Министерства иностранных дел Белоруссии сообщила о надежде на возобновление Литовской Республикой полноценного функционирования автомобильных пунктов пропуска на общей границе. В ведомстве также отметили, что надеются на восстановление конструктивного двустороннего взаимодействия с Вильнюсом.

