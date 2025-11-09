Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 07:32

Белоруссия понадеялась на открытие границы Литвой

Белоруссия надеется, что Литва возобновит работу автомобильных пунктов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белоруссия надеется, что Литва возобновит нормальную работу автомобильных пунктов пропуска на границе, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики. Кроме того, в Минске рассчитывают на восстановление конструктивных двусторонних отношений с Вильнюсом.

Мы, со своей стороны, настоятельно призываем литовские власти отменить свое решение и возобновить нормальное функционирование погранпереходов для граждан, транспортных средств и грузов, — говорится в заявлении ведомства.

В министерстве также заявили, что литовские власти вводят в заблуждение своих перевозчиков, пытаясь возложить вину за сложившуюся на границе ситуацию на Минск. Там подчеркнули, что с удивлением отнеслись к подобным сообщениям.

Ранее правящая партия Литвы «Заря над Неманом» выразила недоумение в связи с неспособностью Министерства внутренних дел противостоять контрабанде сигарет с помощью воздушных шаров и метеозондов. Несмотря на постоянное увеличение военного бюджета, власти не могут обеспечить защиту от подобных нарушений границы.

Белоруссия
Минск
Литва
границы
КПП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик сообщил, будет ли снег в европейской части России
Трофейный Leopard для Путина, бегство десанта: новости СВО к утру 9 ноября
В Малави проверят законность выезда своих гражданок в Россию
Одна страна ЕС объявила себя дроновой сверхдержавой
«Значительные цифры»: в Германии удивились масштабам дезертирства в ВСУ
Определился победитель в матче НХЛ между «Вашингтоном» и «Тампой»
Украине подарили старые рыбацкие сети для «ловли» беспилотников
Белоруссия понадеялась на открытие границы Литвой
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 ноября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ 9 ноября: инфографика
ВСУ запустили по России свыше 40 БПЛА за одну ночь
В МВД составили топ самых популярных тем объявлений мошенников
Ученые получили первый сигнал с «инопланетного корабля»
«Крупнейшее поражение»: Столтенберг указал на исторический провал НАТО
«Прошло 40 дней»: Симоньян заявила о возобновлении выпуска «Ч.Т.Д.»
Водителям объяснили, какое наказание грозит за езду со скрытым госномером
Погода в Москве и Питере 10–16 ноября: когда ждать снега и похолодания
Марочко объяснил, что вынуждает ВСУ не сдавать Новогригоровку
Бронетехника ВСУ потерпела крах: успехи ВС РФ к утру 9 ноября
Трое детей разбились в ДТП под Новосибирском
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.