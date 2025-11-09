Белоруссия надеется, что Литва возобновит нормальную работу автомобильных пунктов пропуска на границе, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики. Кроме того, в Минске рассчитывают на восстановление конструктивных двусторонних отношений с Вильнюсом.

Мы, со своей стороны, настоятельно призываем литовские власти отменить свое решение и возобновить нормальное функционирование погранпереходов для граждан, транспортных средств и грузов, — говорится в заявлении ведомства.

В министерстве также заявили, что литовские власти вводят в заблуждение своих перевозчиков, пытаясь возложить вину за сложившуюся на границе ситуацию на Минск. Там подчеркнули, что с удивлением отнеслись к подобным сообщениям.

Ранее правящая партия Литвы «Заря над Неманом» выразила недоумение в связи с неспособностью Министерства внутренних дел противостоять контрабанде сигарет с помощью воздушных шаров и метеозондов. Несмотря на постоянное увеличение военного бюджета, власти не могут обеспечить защиту от подобных нарушений границы.