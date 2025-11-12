Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Свердловской области произошло третье землетрясение за неделю

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Свердловской области зафиксировали третье землетрясение за неделю, сообщает ЕАН со ссылкой на сайт Международной системы мониторинга. Сейсмическое событие зафиксировали за 70 км от Екатеринбурга.

Сообщается, что землетрясение зафиксировали 10 ноября в 10:58 по Гринвичу, или в 15:58 по местному времени. Сила колебаний дошла до 3,6 баллов, однако жители могли не почувствовать тряски, так как оно произошло в лесной зоне.

Предыдущие факты сейсмической активности фиксировали 3 и 6 ноября. Тогда сила землетрясений составила 3,6 и 3,9 балла соответственно.

Ранее сейсмологи зафиксировали два подземных толчка у побережья Черного моря. Первый толчок магнитудой 3,3 произошел 10 ноября в 18:53, а второй (3,2) — всего через 12 минут.

