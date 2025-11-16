Возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка в Подмосковье Следком: по факту убийства ребенка в Балашихе возбуждено уголовное дело

Следователи и криминалисты работают в одной из квартир в Балашихе, где было обнаружено тело шестилетнего ребенка, сообщила пресс-служба Следкома Московской области. По факту убийства ребенка следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело.

Сейчас специалисты проверяют информацию о том, что фрагменты тела ребенка, найденные в Гольяновском пруду, принадлежат мальчику, тело которого обнаружено в квартире в Балашихе. Эксперты собирают информацию для установления полной картины произошедшего и лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщил, что мать и отчим найденного в Гольяновском пруду шестилетнего мальчика избили и расправились с ним в квартире в Балашихе. Канал утверждает, что оба злоупотребляли наркотиками, а мать ребенка состоит на учете в психиатрической лечебнице.

Днем 16 ноября в Москве обнаружили человеческие останки. Погибшим оказался ребенок в возрасте от 7 до 10 лет. Пока была найдена только голова — в портфеле недалеко от берега. Предварительной причиной смерти мальчика стала асфиксия. На шее обнаружены следы и гематомы, указывающие на насильственное удушение. По оценке экспертов, ребенок погиб больше двух суток назад.