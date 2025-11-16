Найденная в рюкзаке в Гольяновском пруду голова оказалась детской

В Москве совершено жестокое убийство школьника с последующим расчленением тела, сообщает СУ СК Москвы. По данным Telegram-канала SHOT, погибшему, возраст которого составлял приблизительно 10 лет, отсекли голову. Ее обнаружили в рюкзаке, брошенном в Гольяновский пруд на востоке столицы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье «Убийство», говорится в публикации. На месте происшествия работают следователи столичного главка СКР, рассматривается вопрос о привлечении водолазных служб для поиска остальных частей тела. Надзорное ведомство взяло расследование под особый контроль.

