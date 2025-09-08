Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 15:44

Пожарные осушили пруд ради потерянного iPhone

В Индонезии пожарные осушили пруд ради пропавшего iPhone 15 Pro Max

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пожарных в Индонезии вызвали на осушение пруда, чтобы достать потерянный iPhone 15 Pro Max, пишет World of Buzz. Инцидент произошел в городе Депок.

Местный житель уронил гаджет в водоем глубиной около двух метров. После нескольких самостоятельных неудачных попыток, мужчина обратился за помощью к сотрудникам спасательной службы.

Они выкачали из пруда всю воду, используя специальные насосы. В конце концов пожарные достали телефон, он оказался полностью работоспособным после инцидента.

Ранее нетрезвый мужчина из Японии уронил телефон в море и бросился за ним. Японец попытался доплыть до берега, но ему мешало сильное течение. В итоге он четыре часа дрейфовал на спине в ожидании помощи. Юношу обнаружили в пять утра, его крики о помощи услышали члены экипажа в порту Мидзусима.

До этого молодой человек сорвался с 30-метровой высоты, пытаясь сделать красивую фотографию возле водопада Байради в Северной Осетии. Инцидент произошел во время семейного отдыха. В поисках тела 18-летнего юноши было задействовано девять специалистов на двух единицах техники.

Индонезия
гаджеты
спасатели
пруды
