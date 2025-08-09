Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 15:55

Пьяный японец бросился в море за телефоном и провел в воде четыре часа

Пьяный японец провел в море четыре часа из-за выпавшего телефона

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нетрезвый мужчина из Японии уронил телефон в море и бросился за ним. В результате он провел в воде четыре часа в ожидании спасения, передает издание myNews.

Житель города Курасики прогуливался по мосту через порт, выпивал и фотографировал пейзажи. В какой-то момент 27-летний молодой человек случайно обронил телефон и не мешкая бросился за ним в воду, сообщают журналисты. Японец попытался доплыть до берега, но ему мешало сильное течение. В итоге он четыре часа дрейфовал на спине в ожидании помощи.

Юношу обнаружили в пять утра, его крики о помощи услышали члены экипажа в порту Мидзусима. Они бросили спасательный круг и вызвали полицию. Молодого человека доставили в больницу. Несмотря на бурную ночь, все жизненные показатели были в норме, добавили в СМИ.

Ранее пьяный россиянин угнал машину бабушки, пока она лежала в реанимации. Юноша совершил нарушение в состоянии алкогольного опьянения вместе со своим несовершеннолетним другом. Подростки взяли ключи от иномарки, которые оставили во дворе дома. Нетрезвую молодежь оперативно остановили сотрудники ДПС. Как выяснилось, за рулем авто находился 17-летний приятель внука.

Япония
телефоны
мужчины
моря
