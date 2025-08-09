Пьяный японец бросился в море за телефоном и провел в воде четыре часа

Нетрезвый мужчина из Японии уронил телефон в море и бросился за ним. В результате он провел в воде четыре часа в ожидании спасения, передает издание myNews.

Житель города Курасики прогуливался по мосту через порт, выпивал и фотографировал пейзажи. В какой-то момент 27-летний молодой человек случайно обронил телефон и не мешкая бросился за ним в воду, сообщают журналисты. Японец попытался доплыть до берега, но ему мешало сильное течение. В итоге он четыре часа дрейфовал на спине в ожидании помощи.

Юношу обнаружили в пять утра, его крики о помощи услышали члены экипажа в порту Мидзусима. Они бросили спасательный круг и вызвали полицию. Молодого человека доставили в больницу. Несмотря на бурную ночь, все жизненные показатели были в норме, добавили в СМИ.

