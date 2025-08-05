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05 августа 2025 в 18:17

Пьяный россиянин угнал машину бабушки, пока она лежала в реанимации

Пьяный молодой человек угнал машину находящейся в реанимации бабушки в Кузбассе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кемеровской области 18-летний молодой человек угнал машину находящейся в реанимации бабушки, пишет «Ciбдепо» со ссылкой на правоохранителей. Юноша совершил нарушение в состоянии алкогольного опьянения вместе со своим несовершеннолетним другом.

Подростки взяли ключи от иномарки, которые оставили во дворе дома. Нетрезвую молодежь оперативно остановили сотрудники ДПС. Как выяснилось, за рулем авто находился 17-летний приятель внука.

Ему выписали штраф в размере 45 тысяч рублей за пьяную езду без водительского удостоверения. Второго участника опасной езды также привлекли к ответственности — с него взыщут 30 тысяч рублей.

Ранее в Ленинградской области мужчина угнал машину скорой помощи. Инцидент произошел на подстанции в Мурино, когда водитель спецтранспорта ненадолго отлучился, оставив ключи в замке зажигания.

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