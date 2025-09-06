Юноша захотел сделать красивый снимок и сорвался в пропасть Юноша сорвался в пропасть при попытке сделать селфи в горах Северной Осетии

Молодой человек сорвался с 30-метровой высоты, пытаясь сделать красивую фотографию возле водопада Байради в Северной Осетии, передает пресс-служба республиканского МЧС. Инцидент произошел во время семейного отдыха. В поисках тела 18-летнего юноши было задействовано девять специалистов на двух единицах техники.

Во время семейного отдыха в Ирафском районе возле водопада Байради с высоты около 30 метров в пропасть сорвался 18-летний молодой человек <...>. Огнеборцы совместно с сотрудниками полиции спустились по обходным тропам к месту падения парня и извлекли тело, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что казахстанским экстренным службам удалось спасти шесть альпинистов в горах Заилийского Алатау в Алма-Атинской области. Пятеро из них — россияне. Два человека получили травмы ног, из-за чего не смогли продолжить восхождение. Причиной стал камнепад на пике Сатпаева.

До этого спасатели в Подмосковье преодолели два километра по труднодоступной местности, чтобы эвакуировать 59-летнюю женщину с инсультом. ЧП произошло в лесу около деревни Молзино Богородского городского округа, где россиянка потеряла сознание во время сбора грибов. Пострадавшую случайно обнаружила другая местная жительница.