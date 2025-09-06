Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 11:12

Юноша захотел сделать красивый снимок и сорвался в пропасть

Юноша сорвался в пропасть при попытке сделать селфи в горах Северной Осетии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодой человек сорвался с 30-метровой высоты, пытаясь сделать красивую фотографию возле водопада Байради в Северной Осетии, передает пресс-служба республиканского МЧС. Инцидент произошел во время семейного отдыха. В поисках тела 18-летнего юноши было задействовано девять специалистов на двух единицах техники.

Во время семейного отдыха в Ирафском районе возле водопада Байради с высоты около 30 метров в пропасть сорвался 18-летний молодой человек <...>. Огнеборцы совместно с сотрудниками полиции спустились по обходным тропам к месту падения парня и извлекли тело, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что казахстанским экстренным службам удалось спасти шесть альпинистов в горах Заилийского Алатау в Алма-Атинской области. Пятеро из них — россияне. Два человека получили травмы ног, из-за чего не смогли продолжить восхождение. Причиной стал камнепад на пике Сатпаева.

До этого спасатели в Подмосковье преодолели два километра по труднодоступной местности, чтобы эвакуировать 59-летнюю женщину с инсультом. ЧП произошло в лесу около деревни Молзино Богородского городского округа, где россиянка потеряла сознание во время сбора грибов. Пострадавшую случайно обнаружила другая местная жительница.

Северная Осетия
погибшие
фотографии
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, чем на самом деле оказался «инопланетный корабль» 3I/ATLAS
Картина Цоя выставлена на аукцион
Чиновники США выступили против скандального переименования Пентагона
«Слабые сценарии и спекуляции»: Михалков обрушился на фильмы об СВО
Пару из России задержали за поцелуй в мечети
Россиянин избил 11-летнего ребенка
Пленный заявил о массовом бегстве мобилизованных из учебных центров ВСУ
Кадыров признался, что никогда не был в одном месте в Чечне
Российских парламентариев пригласили в Вашингтон
ВСУ оказались в бедственном положении у Константиновки по одной причине
Экс-сотрудники новосибирского хлебообъединения оказались в СИЗО
Россия надеется на возвращение карт «Мир» в Таиланд
«Гномы-мутанты»: Захарова описала поддерживающих Киев лидеров ЕС
«Делал без души»: Мединский недоволен фильмом Гая Ричи
«Профукали»: Захарова уличила Европу в большом провале
Житель Белгородской области погиб при атаке ВСУ на автобус
Удар по автобусу с людьми в Горловке: как ВСУ атакуют Россию 6 сентября
«Третья история»: в Кремле назвали врагов России среди иностранных компаний
Королевская семья Британии: новости, Маркл приревновала Гарри к бывшей
В Индии рассказали, почему Моди отменил визит на сессию ООН в США
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.