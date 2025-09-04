Спасатели два километра пробирались по лесу ради женщины с инсультом В Подмосковье спасатели прошли два километра по лесу для эвакуации женщины

Спасатели в Подмосковье преодолели два километра по труднодоступной местности, чтобы эвакуировать 59-летнюю женщину с инсультом, сообщили в «Мособлпожспасе». ЧП произошло в лесу около деревни Молзино Богородского городского округа, где россиянка потеряла сознание во время сбора грибов.

Пострадавшую случайно обнаружила другая местная жительница, которая немедленно вызвала специалистов. Как уточнили в «Мособлпожспасе», женщина находилась в районе с густыми зарослями, куда невозможно было подъехать на транспорте. Спасателям пришлось пешком пробираться через лес с носилками, а затем нести пациентку на руках до ожидавшей машины скорой помощи.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли заблудившуюся в лесу Ленинградской области пару. Мужчина и женщина потерялись в лесном массиве неподалеку от садоводческого некоммерческого товарищества.

До этого турист пропал в районе «домика молочника» на перевале Орой на Алтае, где каждый год загадочно исчезают люди. Трое путешественников без предварительной регистрации самостоятельно пошли в горы, а вернулись из похода только двое.