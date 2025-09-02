Под Петербургом спасли заблудившуюся в лесу пару

Спасатели нашли заблудившуюся в лесу Ленинградской области пару, сообщает телеканал «Петербург2». Мужчина и женщина потерялись в лесном массиве неподалеку от садоводческого некоммерческого товарищества.

В пресс-службе аварийно-спасательной службы региона сообщили, что поиски завершились успешно. Спасатели нашли пропавшую пару. Медицинская помощь не потребовалась. После обнаружения мужчину и женщину проводили через лес к их автомобилю, на котором они смогли вернуться домой.

Ранее сообщалось, что турист пропал в районе «домика молочника» на перевале Орой на Алтае, где каждый год загадочно исчезают люди. Трое путешественников без предварительной регистрации самостоятельно пошли в горы, а вернулись из похода только двое.

До этого в Якутии спасли 59-летнего мужчину, который потерялся в лесу и прожил в нем пять дней. Все это время он не ел и пил воду из луж.