В санатории развернулась страшная трагедия со смертью двухлетней девочки

В одном из санаториев Ставрополя умерла двухлетняя девочка, причиной стал инфаркт, передает Telegram-канал Baza. По сообщению матери по имени Наталья, ребенка могли «залечить» антигистаминными препаратами.

Девочка вместе с двумя сестрами оказалась в санатории, когда у младшего брата обнаружили туберкулез — мать легла с ним в больницу. Наталья заявила, что проблем со здоровьем у них не было. Однако 17 октября матери сообщили о смерти двухлетней малышки — она «просто уснула и не проснулась», передает канал.

По информации авторов, медсестра якобы рассказала Наталье другую версию. Канал сообщает, что девочка могла ощущать слабость и практически не есть, а врач, возможно, списывал симптомы на прием антигистаминных средств.

Вскрытие показало, что ребенок умер от отека головного мозга после инфаркта, рассказали авторы. Они сообщили, что мать обвиняет медиков в халатности и собирает с юристом доказательства для обращения в суд. СК также проводит проверку, добавили в Baza.

