Детская смерть в санатории и срок для убийцы байкера: главные ЧП дня

Детская смерть в санатории и срок для убийцы байкера: главные ЧП дня

В Ставрополе двухлетняя девочка умерла в туберкулезном санатории, в Москве убийцу байкера посадили на 17 лет, в Магнитогорске мужчина убил друга и пытался вынести его из дома в ковре — NEWS.ru рассказывает о главных новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Девочка умерла в санатории

В Ставрополе местная жительница Наталья Раковская подала в суд на детский туберкулезный санаторий «Дружба». Как рассказывает член коллегии юристов медицинского права, адвокат Николай Чернышук, утром 17 октября главный врач санатория сообщила Наталье о том, что ее двухлетняя дочь умерла.

Медсестра рассказала, что медики на протяжении трех дней игнорировали симптомы девочки и списывали ее вялость на действие антигистаминных препаратов.

«Медсестра вспоминала, что Любаше действительно было плохо несколько дней, она отказывалась от еды, ослабела и почти не разговаривала, лечащий врач списывала все на прием антигистаминных препаратов. Врачи говорили, что с малышкой все хорошо», — пересказывает свидетельства медсестры медадвокат Николай Чернышук.

Мать не могла контактировать с дочерью, поскольку в это время находилась в диспансере с сыном, у которого диагностировали туберкулез головного мозга.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Убийца байкера сел на 17 лет

Шахин Аббасов, обвиняемый в убийстве москвича из-за замечания о парковке, в зале заседаний Замоскворецкого суда в Москве Фото: Илья Питалев/РИА Новости Шахин Аббасов, обвиняемый в убийстве москвича из-за замечания о парковке, в зале заседаний Замоскворецкого суда в Москве Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Мосгорсуд приговорил к 17 годам колонии Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве байкера Кирилла Ковалева. 24-летнего байкера убили 17 апреля 2024 года на Краснодарской улице в Москве. Конфликт завязался из-за припаркованного на тротуаре автомобиля Toyota Camry, принадлежавшего Шахину Аббасову.

В ходе драки Аббасов нанес Ковалеву ножевые ранения в грудь и живот, а его брат Шохрат нанес еще несколько ударов. Бросившаяся на помощь Ковалеву невеста пыталась спасти избранника, но прибывшие медики лишь констатировали смерть.

Братья Аббасовы скрылись с места убийства. Позже им помогали близкие родственники, которые организовали побег и пытались переправить их в ЛНР. Преступников поймали через два дня в Ростовской области.

Братья Аббасова Шохрат и Исахан приговорены к 12 годам колонии и 8 годам строгого режима соответственно. Дядя осужден на 1 год и 11 месяцев, но срок он уже отбыл в СИЗО. А вот отца семейства и друга подсудимого отпустили, сняв все обвинения.

В Магнитогорске нашли труп в ковре

Утром 6 ноября в Орджоникидзевском районе Магнитогорска возле подъезда жилого дома местные жители обнаружили ковер, внутри которого лежал труп мужчины.

«Насколько я понял, этот мужик, которого завернули в ковер, жил на третьем этаже. Соседи говорят, что труп, скажем так, не первой свежести. Вероятно, кто-то пытался вынести тело, завернутое в ковер, но его спугнули. Пришлось кинуть труп прямо у подъезда», — рассказал очевидец.

От мертвого мужчины пытались избавиться ночью, без свидетелей. В 04:48 был заклеен глазок камеры видеодомофона. Но в итоге ковер с телом бросили у подъезда.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Позже выяснилось, что мужчина был убит. А расправился с ним его друг, он же пытался спрятать труп. Сейчас подозреваемый задержан.

Читайте также:

Умолял лечить, а не казнить: школьник-убийца возбуждался, когда душил детей

Прострелили ноги и дали покурить: военная полиция поймала рецидивиста

Жил в США, параноил и плакался жене: кто убил миссис Бурятия — 2024?

«Чтоб не отправили к петухам»: мигранты отнимают бизнес ради брата-педофила

Каннибализм улучшает потенцию: почему Чикатило решил есть своих жертв