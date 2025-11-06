Зарезали на глазах у невесты: как наказали убийц байкера в Москве

Зарезали на глазах у невесты: как наказали убийц байкера в Москве

Мосгорсуд приговорил к 17 годам колонии Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве байкера Кирилла Ковалева из-за замечания о парковке. NEWS.ru рассказывает о развязке резонансного уголовного дела.

«Паркуюсь как хочу»

24-летнего байкера Кирилла Ковалева убили 17 апреля 2024 года на Краснодарской улице в Москве. Конфликт завязался из-за припаркованного на тротуаре автомобиля Toyota Camry, принадлежавшего Шахину Аббасову. Тот неоднократно парковал иномарку с нарушением правил, игнорируя претензии соседей. В злополучный день мотоцикл Ковалева помешал Аббасову выехать с тротуара.

В ходе возникшей драки Аббасов нанес Ковалеву ножевые ранения в грудь и живот, а его брат Шохрат нанес еще несколько ударов. Бросившаяся на помощь Ковалеву невеста пыталась спасти избранника, но прибывшие медики лишь констатировали смерть.

Братья Аббасовы скрылись с места убийства. Позже им помогали близкие родственники, которые организовали побег и пытались переправить их в ЛНР. Преступников поймали через два дня в Ростовской области.

Гаишник-взяточник

Братья Аббасова Шохрат и Исахан приговорены к 12 годам колонии и 8 годам строгого режима соответственно. Дядя осужден на 1 год и 11 месяцев, но срок он уже отбыл в СИЗО. А вот отца семейства и друга подсудимого отпустили, сняв все обвинения.

Под суд также пошел инспектор ДПС Дмитрий Бовтунов. Еще в день убийства он остановил автомобиль с беглецами в Москве, но отпустил их за взятку в 30 тыс. рублей. В итоге сотрудник ГИБДД был осужден на 3,5 года колонии. Свой срок он отбывает уже с августа 2024 года. Также экс-сотрудник ДПС на три года лишился права занимать должности в системе правоохранительных органов.

«Я сам виноват»

Защитник главного фигуранта дела настаивала, чтобы Аббасову переквалифицировали статью, а сам виновник просил не наказывать его родственников. В суде убийца общался через переводчика.

«Я очень сожалению, я не хотел, не желал этого, но так получилось… Я виноват сам, другие родственники не знали об этом», — говорил он.

При этом родители Ковалева писали заявление на родственников убийцы их сына, обвиняя их в угрозах. Через месяц на заседании суда фигуранты дела улыбались, смеялись и курили.

Известно, что семья Аббасовых торговала обувью, а при обысках у них обнаружили 72 млн рублей наличными.

