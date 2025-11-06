Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 18:15

В гробик положили Лабубу: двухлетняя девочка умерла в санатории

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жительница Ставрополя Наталья Раковская требует наказать санаторий, в котором одна из ее дочерей скончалась от инсульта. Погибшей девочке не было и трех лет. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории.

Туберкулез мозга

Наталья — мать троих детей, двух девочек и одного мальчика. Осенью врачи выявили у ее сына туберкулезный менингоэнцефалит, пишет «КП-Ставрополь». Инфекция поразила мозг мальчика, что требовало стационарного лечения.

Наталья отправилась с сыном в диспансер, а двух дочерей, младшей из которых всего два года, отправила на профилактику в туберкулезный санаторий «Дружба». Женщина была уверена, что в профильном учреждении девочки получат всю необходимую помощь.

Инсульт в два года

Как рассказывает член коллегии юристов медицинского права адвокат Николай Чернышук, утром 17 октября главный врач санатория сообщила Наталье о том, что ее двухлетняя дочь умерла.

«Все было хорошо, но она просто уснула и не проснулась, ждите результаты вскрытия», — цитирует адвокат директора учреждения Наталью Моисееву.

При этом юрист отметил, что в тот же день сотрудница утверждала, что девочку трижды за ночь будили.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«По словам врача, Люба отлично себя чувствовала. Два раза за ночь к ребенку подходил врач, и все было хорошо, а на третий раз, когда врач подошел к ребенку ночью, малышка не проснулась. По результатам вскрытия выявлено, что у ребенка случился инсульт», — рассказывает Чернышук.

Зачем будили здорового ребенка?

Сейчас показаниям руководства санатория противоречит медсестра. В день, когда родственники забирали из санатория вещи девочки, дежурная медсестра не могла поверить, что ребенок умер.

«Медсестра вспоминала, что Любаше действительно было плохо несколько дней, она отказывалась от еды, ослабела и почти не разговаривала, лечащий врач списывала все на прием антигистаминных препаратов. Врачи говорили, что с малышкой все хорошо», — пересказывает адвокат свидетельства медсестры.

Сейчас Чернышук работает с матерью погибшей девочки. Они обратились в суд и требуют дать ответы на ряд вопросов.

«Почему проигнорировали ухудшение состояния? Почему ничего не сделали? Зачем столько раз будили ребенка? Чего ожидали и чего боялись?» — пишет правозащитник.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«17 октября текущего года в одном из специализированных санаториев города Ставрополя для детей, больных заболеванием органов дыхания, наступила смерть малолетней девочки. В настоящее время следователем проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление причин трагедии», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В конце октября женщина похоронила свою дочку. В гроб к ней она положила ее любимую игрушку — светло-фиолетовую Лабубу.

