26 ноября 2025 в 09:46

В центре российского города загорелся одноэтажный жилой дом

Пожар площадью 100 кв. м вспыхнул в жилом доме в центре Ставрополя

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Одноэтажный жилой дом загорелся в центре Ставрополя, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону в своем Telegram-канале. Площадь возгорания составила 100 кв. м, в тушении огня участвуют 35 спасателей, задействовано 10 единиц техники.

Огнем охвачено около 100 кв. м общей площади шестиквартирного одноэтажного дома, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории хлебокомбината «Черемушки» в Москве вспыхнул пожар. Свидетели рассказали об открытом пламени на крыше здания и сильном задымлении на третьем этаже. Позже стало известно, что на площади 105 «квадратов» горело оборудование на третьем этаже и вентиляционная шахта. Примерно в 22:19 по мск возгорание было полностью ликвидировано.

До этого в деревне Костьково Тверской области после тушения пожара в частном доме были обнаружены тела мужчины и женщины. По факту произошедшего следственные органы организовали проверку.

23 ноября при тушении огня в заброшенном трехквартирном доме в Саратовской области нашли тела двух женщин. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

