Греция откроет для Украины новый газовый путь

Греция запускает стратегический энергетический проект — «Вертикальный газовый коридор» для поставок американского СПГ на Украину, заявил в ходе трансляции телеканала ERT-news после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Соглашение, закрепленное меморандумом между греческой DEPA Trading и украинским «Нафтогазом», предусматривает поставки сжиженного природного газа с декабря 2025-го по март 2026 года.

Новый маршрут пройдет от терминала регазификации в Александруполисе до Одессы. Как подчеркнул Мицотакис, это создает надежную энергетическую магистраль с юга на север.

Наши страны теперь приобретают новый критически важный аспект сотрудничества в виде новой безопасной энергетической магистрали, которая проходит с юга на север — от Греции до Украины, а именно через создаваемый в настоящее время «Вертикальный газовый коридор», — подчеркнул греческий премьер.

Помимо энергетического сотрудничества, лидеры обсудили дальнейшую поддержку Украины и перспективы участия греческих компаний в ее послевоенном восстановлении. Этот проект не только диверсифицирует поставки для Украины, но и укрепляет позиции Греции в Европе.

Ранее сообщалось, что объем поставок российского сжиженного природного газа в страны Евросоюза с января по октябрь 2025 года сократился на 6,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Суммарный импорт российского СПГ достиг отметки около 16,3 млрд кубометров, тогда как за первые 10 месяцев 2024 года этот показатель составлял 17,5 млрд кубометров.