Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 23:43

«Катастрофические последствия»: Украине предрекли энергетический коллапс

Медведчук: энергетические ресурсы Украины полностью исчерпаны

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Энергетические ресурсы Украины полностью исчерпаны, что приведет к катастрофическим последствиям, заявил РИА Новости экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Политик отметил, что проблема касается не только электричества, но и газа.

Все то, что сегодня есть, по факту, я думаю, это влечет катастрофические последствия для Украины и для украинцев. Почему? Потому что энергетические источники, они полностью исчерпаны, — сказано в публикации.

Ранее Медведчук заверил, что президент США Дональд Трамп не сможет завершить военный конфликт на Украине. По его мнению, российская сторона может не принять предлагаемые Штатами условия, если не будут учтены причины начала СВО.

До этого Медведчук отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно врет о ситуации в Красноармейске (украинское название — Покровск), Димитрове (украинское название — Мирноград) и Купянске, которые взяты в окружение российскими войсками. По его мнению, украинский лидер пытается «поддержать красивую картинку», чтобы сохранить западное финансирование.

Украина
электричество
газ
Виктор Медведчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число сбитых украинских БПЛА за вечер
Тысячи преступников в Британии избежали наказания
«Катастрофические последствия»: Украине предрекли энергетический коллапс
Воздушное пространство двух городов России закрылось
Медведчук назвал вариант нормального будущего для жителей Украины
Цифровой самолет в Telegram продали по цене московской квартиры
Четверых студентов из Индии арестовали в Пскове
Раскрыто, где хранятся €193 млрд активов России
Тот самый оливье из детства — классический рецепт с колбасой
Как приготовить легендарный «Молочный ломтик» дома
В Подмосковье подростки разгромили электричку и напали на человека
Стало известно, почему Трамп не сможет закончить украинский конфликт
Дроны ВСУ атаковали машину мирного жителя в Белгородской области
Ноябрь в Подмосковье оказался богатым на грибы
Более 60 тысяч абонентов остались без света после атак ВСУ
Подоляк призвал не стыдиться коррупции
Стало известно, о чем Путин говорил с Нетаньяху
Сборная России по футболу проиграла команде Чили
Настя Ивлеева едва сдержала слезы из-за одного видео
Алсу показала редкие кадры со своим сыном
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября
Россия

Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.