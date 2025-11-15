Энергетические ресурсы Украины полностью исчерпаны, что приведет к катастрофическим последствиям, заявил РИА Новости экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Политик отметил, что проблема касается не только электричества, но и газа.

Все то, что сегодня есть, по факту, я думаю, это влечет катастрофические последствия для Украины и для украинцев. Почему? Потому что энергетические источники, они полностью исчерпаны, — сказано в публикации.

Ранее Медведчук заверил, что президент США Дональд Трамп не сможет завершить военный конфликт на Украине. По его мнению, российская сторона может не принять предлагаемые Штатами условия, если не будут учтены причины начала СВО.

До этого Медведчук отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно врет о ситуации в Красноармейске (украинское название — Покровск), Димитрове (украинское название — Мирноград) и Купянске, которые взяты в окружение российскими войсками. По его мнению, украинский лидер пытается «поддержать красивую картинку», чтобы сохранить западное финансирование.