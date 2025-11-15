Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 22:31

Стало известно, почему Трамп не сможет закончить украинский конфликт

Медведчук: Трамп не сможет закончить конфликт на Украине

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заверил, что президент США Дональд Трамп не сможет завершить военный конфликт на Украине, передает РИА Новости. По его мнению, российская сторона может не принять предлагаемые Штатами условия, если не будут учтены причины начала СВО.

Трампу надо побыстрее закончить (конфликт на Украине. — NEWS.ru). Сможет он это сделать или нет, я не знаю. Я уверен, что нет. Потому что есть еще российская сторона, которая может воспринимать, а может не воспринимать. <…> Потому что, если не учитывать первопричины начала СВО и всего остального, то тогда это не окончание (конфликта. — NEWS.ru), — сказано в сообщении.

До этого Медведчук отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно врет о ситуации в Красноармейске (украинское название — Покровск), Димитрове (украинское название — Мирноград) и Купянске, которые взяты в окружение российскими войсками. По его мнению, украинский лидер пытается «поддержать красивую картинку», чтобы сохранить западное финансирование.

Дональд Трамп
Украина
СВО
Виктор Медведчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число сбитых украинских БПЛА за вечер
Тысячи преступников в Британии избежали наказания
«Катастрофические последствия»: Украине предрекли энергетический коллапс
Воздушное пространство двух городов России закрылось
Медведчук назвал вариант нормального будущего для жителей Украины
Цифровой самолет в Telegram продали по цене московской квартиры
Четверых студентов из Индии арестовали в Пскове
Раскрыто, где хранятся €193 млрд активов России
Тот самый оливье из детства — классический рецепт с колбасой
Как приготовить легендарный «Молочный ломтик» дома
В Подмосковье подростки разгромили электричку и напали на человека
Стало известно, почему Трамп не сможет закончить украинский конфликт
Дроны ВСУ атаковали машину мирного жителя в Белгородской области
Ноябрь в Подмосковье оказался богатым на грибы
Более 60 тысяч абонентов остались без света после атак ВСУ
Подоляк призвал не стыдиться коррупции
Стало известно, о чем Путин говорил с Нетаньяху
Сборная России по футболу проиграла команде Чили
Настя Ивлеева едва сдержала слезы из-за одного видео
Алсу показала редкие кадры со своим сыном
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября
Россия

Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.