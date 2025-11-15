Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заверил, что президент США Дональд Трамп не сможет завершить военный конфликт на Украине, передает РИА Новости. По его мнению, российская сторона может не принять предлагаемые Штатами условия, если не будут учтены причины начала СВО.

Трампу надо побыстрее закончить (конфликт на Украине. — NEWS.ru). Сможет он это сделать или нет, я не знаю. Я уверен, что нет. Потому что есть еще российская сторона, которая может воспринимать, а может не воспринимать. <…> Потому что, если не учитывать первопричины начала СВО и всего остального, то тогда это не окончание (конфликта. — NEWS.ru), — сказано в сообщении.

До этого Медведчук отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно врет о ситуации в Красноармейске (украинское название — Покровск), Димитрове (украинское название — Мирноград) и Купянске, которые взяты в окружение российскими войсками. По его мнению, украинский лидер пытается «поддержать красивую картинку», чтобы сохранить западное финансирование.