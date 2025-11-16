Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Дикие собаки спровоцировали ДТП с забитым паломниками автобусом

В Греции автобус с 40 паломниками перевернулся из-за бродячих собак

Скорая помощь Греции Скорая помощь Греции Фото: Marios Lolos/XinHua/Global Look Press
Туристический автобус с 40 паломниками перевернулся в Магнисии в Греции, передает tovima.com. Пострадали 13 женщин, их госпитализировали. Авария произошла, когда водитель резко затормозил на повороте, пытаясь избежать столкновения с несколькими бродячими собаками.

Автобус направлялся в деревню Каналия в рамках паломнической поездки, из-за чего водитель выбрал старую дорогу Волос — Лариса. Она по-прежнему активно используется, но не имеет улучшений новой автомагистрали.

Проезжавшие мимо водители помогли пассажиркам выбраться до прибытия медиков и спасателей. Территорию временно перекрыли для работы экстренных служб и установления обстоятельств случившегося. Отмечается, что авария вновь подняла вопрос о безопасности устаревших дорог, которые продолжают принимать значительный трафик без модернизации.

Ранее три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград. Водитель Kia Rio не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в движущийся лесовоз. Легковушка мгновенно загорелась, все погибли.

