Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 21:21

В Ньюарке неизвестный устроил бойню на улице

В Ньюарке неизвестный застрелил женщину и ребенка и ранил трех человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Ньюарке неизвестный открыл стрельбу по людям: в результате погибли 21-летняя женщина и 10-летний мальчик, ранены 11-летний ребенок и двое граждан 19 и 60 лет, сообщает New York Post. Инцидент произошел вечером 15 ноября.

Наш город скорбит о <...> жестоком и бессмысленном убийстве 21-летней женщины и 10-летнего мальчика, которых отняли у родителей, когда их юные жизни только расцветали, — заявил мэр Ньюарка Рас Барака.

Стрельба произошла на участке 300-го квартала Чанселлор-авеню. На месте нашли не менее 17 гильз. Мэр призвал стрелка сдаться. Власти подтвердили готовность сотрудничать с правоохранителями в расследовании.

Ранее в штате Канзас четверо американских полицейских получили ранения в результате перестрелки после прибытия на вызов о домашнем насилии. Инцидент произошел в сельской местности к югу от Топики. Пострадали трое помощников шерифа и один сотрудник дорожного патруля.

До этого в Сан-Франциско пять человек пострадали в результате стрельбы у супермаркета. Одного мужчину с тяжелыми ранениями и четверых подростков госпитализировали. Полиция начала расследование.

стрельба
смерти
дети
Нью-Йорк
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощный взрыв прогремел в одном из городов Украины
Суд не смягчил наказание экс-замруководителя Росприроднадзора
Польша сняла блокировку с пропускных пунктов на границе с Белоруссией
Смерть автора песен, крах бизнеса, долги мужа: как живет Татьяна Буланова
Назван срок подписания соглашения между США и Китаем о редкоземах
«Абсолютная ложь»: посольство РФ осудило заявления Брюсселя
Обезврежены десятки фейковых сайтов «Почты России»
Возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка в Подмосковье
Появилась фотография предполагаемой матери-убийцы в Балашихе
Юрист рассказал, как пенсионеры могут уберечь себя от кредита
В Екатеринбурге две легковушки столкнулись на выезде с АЗС
Появились жуткие подробности убийства шестилетнего ребенка в Балашихе
Греция откроет для Украины новый газовый путь
Мерц напомнил об исторической ответственности Германии в День скорби
В Ньюарке неизвестный устроил бойню на улице
Задержан подозреваемый в организации громкого теракта в Индии
Появилось видео массового ДТП на платной трассе в Подмосковье
Найдено тело мальчика, голову которого обнаружили у Гольяновского пруда
В Подмосковье загорелся вагон электрички
Вдова Левкина обратилась к поклонникам на открытии памятника музыканту
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.