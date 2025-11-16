В Ньюарке неизвестный устроил бойню на улице В Ньюарке неизвестный застрелил женщину и ребенка и ранил трех человек

В Ньюарке неизвестный открыл стрельбу по людям: в результате погибли 21-летняя женщина и 10-летний мальчик, ранены 11-летний ребенок и двое граждан 19 и 60 лет, сообщает New York Post. Инцидент произошел вечером 15 ноября.

Наш город скорбит о <...> жестоком и бессмысленном убийстве 21-летней женщины и 10-летнего мальчика, которых отняли у родителей, когда их юные жизни только расцветали, — заявил мэр Ньюарка Рас Барака.

Стрельба произошла на участке 300-го квартала Чанселлор-авеню. На месте нашли не менее 17 гильз. Мэр призвал стрелка сдаться. Власти подтвердили готовность сотрудничать с правоохранителями в расследовании.

Ранее в штате Канзас четверо американских полицейских получили ранения в результате перестрелки после прибытия на вызов о домашнем насилии. Инцидент произошел в сельской местности к югу от Топики. Пострадали трое помощников шерифа и один сотрудник дорожного патруля.

До этого в Сан-Франциско пять человек пострадали в результате стрельбы у супермаркета. Одного мужчину с тяжелыми ранениями и четверых подростков госпитализировали. Полиция начала расследование.