10 ноября 2025 в 08:30

Супермаркет превратился в поле боя из-за стрельбы

AP: пять человек пострадали в результате стрельбы в Сан-Франциско

В результате стрельбы, которая произошла возле супермаркета в Сан-Франциско, пострадали пять человек, пишет AP со ссылкой на местных полицейских. По данным агентства, один мужчина находится в тяжелом состоянии. Он и четверо подростков доставлены в медицинское учреждение.

Полиция в воскресенье начала расследование после того, как пять человек получили ранения, один из них серьезные, во время стрельбы снаружи супермаркета в Сан-Франциско, — сказано в сообщении.

Ранее в Кемерово возле ночного клуба произошла стрельба, в результате которой два посетителя получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницу, где один из них скончался. По данным следователей, конфликт между двумя мужчинами возник на выходе из заведения. Один из участников ссоры неожиданно достал оружие и открыл стрельбу по оппонентам.

В Санкт-Петербурге в апарт-отеле мужчина выстрелил из травматического пистолета в свою знакомую, которая вдвое младше него. Причина конфликта изначально установить не удалось, также неизвестно точное количество произведенных выстрелов. Пострадавшая девушка была госпитализирована, но после оказания медицинской помощи ее выписали в удовлетворительном состоянии.

