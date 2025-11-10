Супермаркет превратился в поле боя из-за стрельбы AP: пять человек пострадали в результате стрельбы в Сан-Франциско

В результате стрельбы, которая произошла возле супермаркета в Сан-Франциско, пострадали пять человек, пишет AP со ссылкой на местных полицейских. По данным агентства, один мужчина находится в тяжелом состоянии. Он и четверо подростков доставлены в медицинское учреждение.

Полиция в воскресенье начала расследование после того, как пять человек получили ранения, один из них серьезные, во время стрельбы снаружи супермаркета в Сан-Франциско, — сказано в сообщении.

