В апарт-отеле Петербурга мужчина выстрелил в девушку

В апарт-отеле Петербурга мужчина выстрелил в знакомую, в два раза младше себя, из травматического пистолета, сообщает Мойка 78 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Причина ссоры не установлена, также неизвестно, сколько выстрелов сделал подозреваемый.

По словам девушки, все произошло в апарт-отеле на Новочеркасском проспекте. Полицейские на месте происшествия задержали 41-летнего знакомого пострадавшей, — сообщили в ведомстве.

Девушке потребовалась госпитализация. После оказания медицинской помощи ее выписали в удовлетворительном состоянии.

Ранее инцидент со стрельбой с применением огнестрельного оружия произошел на территории Тункинского района Республики Бурятия. В результате происшествия пострадали двое мужчин.