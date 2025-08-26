День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 21:15

Ребенок по неосторожности застрелил подростка

В Ингушетии мальчик случайно застрелил 15-летнего подростка из винтовки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ингушетии следственные органы начали проверку после смерти 15-летнего подростка, сообщили в следственном управлении СК по республике. По предварительным данным, 12-летний мальчик случайно выстрелил в несовершеннолетнего из пневматической винтовки.

Инцидент произошел 26 августа на территории частного домовладения на улице Галаева в сельском поселении Сагопши Малгобекского муниципального района. Подросток получил ранение в грудь и умер в медицинском учреждении.

На месте происшествия специалисты провели тщательный осмотр. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти. В настоящее время ведется проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Прокуратура республики возьмет на себя контроль за проведением процессуальной проверки, осуществляемой следственными органами. Работники прокуратуры также изучат все детали произошедшего и оценят, насколько строго соблюдаются нормы законодательства о защите интересов несовершеннолетних.

Ранее в Алтайском крае подросток случайно убил девочку из пневматического ружья. В результате выстрела 11-летняя девочка получила травму, от которой скончалась в машине скорой помощи.

Ингушетия
подростки
убийства
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Отключим в Эстонии связь»: у РФ готов ответ на запуск БПЛА из Прибалтики
Ткемали как в Грузии: секреты мастерства
Немецкие порты потребовали от властей €3 млрд на случай войны
Организаторы восхождения Наговицыной выразили соболезнования ее близким
В Польше рассказали, почему у Украины нет шансов вступить в ЕС
Огурцы «Прованс» с лавандой и яблочным сиропом
Безуглая двумя словами раскрыла ложь ВСУ о Запорожском
Уиткофф рассказал, когда может завершиться украинский конфликт
В российском регионе семье с пятью детьми выдали чумовой капитал
Что посмотреть в Пицунде: главные достопримечательности
Стало известно, какой цели намерены достигнуть Путин и Си Цзиньпин
Ребенок по неосторожности застрелил подростка
Бойня с наемниками, котел ВСУ: ситуация на фронтах СВО вечером 26 августа
Появились первые кадры пожара в петербургской многоэтажке
Стало известно, что может положить начало развитию рака мозга
В МИД РФ высказались о повышении уровня делегаций на переговорах с Киевом
Стало известно, что предложили США Украине в качестве гарантий безопасности
В Петербурге погиб один человек в результате мощного взрыва
Женщина травит соседей зловонием и отправляет их «на Украину»
В конгрессе запросили альбом Эпштейна с фривольным рисунком Трампа
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.