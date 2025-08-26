Ребенок по неосторожности застрелил подростка В Ингушетии мальчик случайно застрелил 15-летнего подростка из винтовки

В Ингушетии следственные органы начали проверку после смерти 15-летнего подростка, сообщили в следственном управлении СК по республике. По предварительным данным, 12-летний мальчик случайно выстрелил в несовершеннолетнего из пневматической винтовки.

Инцидент произошел 26 августа на территории частного домовладения на улице Галаева в сельском поселении Сагопши Малгобекского муниципального района. Подросток получил ранение в грудь и умер в медицинском учреждении.

На месте происшествия специалисты провели тщательный осмотр. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти. В настоящее время ведется проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Прокуратура республики возьмет на себя контроль за проведением процессуальной проверки, осуществляемой следственными органами. Работники прокуратуры также изучат все детали произошедшего и оценят, насколько строго соблюдаются нормы законодательства о защите интересов несовершеннолетних.

Ранее в Алтайском крае подросток случайно убил девочку из пневматического ружья. В результате выстрела 11-летняя девочка получила травму, от которой скончалась в машине скорой помощи.