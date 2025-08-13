Подросток случайно убил 11-летнюю девочку из пневматического ружья На Алтае 11-летняя девочка погибла от пули из пневматического ружья

В Алтайском край подросток случайно убил девочку из пневматического ружья, передает СУСК РФ по региону. Известно, что погибшей было 11 лет. Девочка скончалась в машине скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности. — NEWS.ru). На приусадебном участке в селе Староглушенка 13-летний мальчик произвел выстрел из пневматического ружья в забор. Рикошетом снаряд попал в шею недалеко стоящей 11-летней девочки, — сообщили в региональном ведомстве.

В данный момент проводится комплекс мероприятий, цель которых — установить все обстоятельства случившегося. Следователи также должны будут выяснить причины, которые привели к трагедии.

Ранее в Орле арестовали двух подростков, поджегших тепловоз по указанию анонимного куратора из мессенджера. Парни забросили в локомотив зажигательную смесь, снимая поджог на видео, в результате чего выгорел аккумуляторный отсек. За задание им пообещали до 120 тысяч рублей, но денег они не получили. Несовершеннолетних подозревают в теракте.