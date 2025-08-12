Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 15:41

Российских подростков задержали за теракт на железной дороге

В Орле поймали двух подростков за поджог тепловоза по заказу анонимного куратора

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Орле задержали двух подростков за поджог стоящего в депо тепловоза по заказу анонимного куратора, сообщает «МВД-Медиа». По его данным, парни бросили в локомотив зажигательную смесь, снимая происходящее на камеру. Из-за пожара частично выгорел аккумуляторный отсек тепловоза, пострадавших нет.

В кратчайшие сроки установили и задержали двоих подозреваемых. Ими оказались местные жители 16 и 17 лет. Несовершеннолетние ранее не привлекались к уголовной и административной ответственности, также не состояли на различных видах учета, — говорится в сообщении.

Вскоре выяснилось, что заказ по поджогу локомотива они получили от анонимного куратора в мессенджере. Он пообещал подросткам вознаграждение — от 90 до 120 тысяч рублей. Однако никаких денег они так и не получили.

Теперь несовершеннолетним предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 205 УК: теракт, совершенный группой лиц. Всех подозреваемых отправили в СИЗО на время следствия, передает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Следственный комитет России предупреждает: участие в террористической деятельности карается законом, вплоть до пожизненного заключения, — предупредили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области предъявили обвинение в теракте несовершеннолетнему россиянину. По версии следствия, подросток поджег объект транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Знаменск — Гвардейск.

Россия
Орловская область
теракты
подростки
поджоги
поезда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Чистая фикция»: в Совфеде объяснили, что стоит за просьбой ЕС к Трампу
Китай разорвал отношения с президентом Чехии из одной встречи в Индии
Юрист объяснил, как легально утилизировать мусор на даче
Россиян предупредили о резком изменении климата в ближайшие десять
В «Ростелекоме» ответили на слухи о блокировке звонков в мессенджерах
Военэксперт ответил, почему ВСУ нервничают из-за Покровского направления
Названо секретное оружие, которое ВС РФ применили на Покровском направлении
Диетолог рассказала, кому нельзя употреблять клетчатку
Рогозин предостерег от лишнего оптимизма после прорыва у Доброполья
В Сети появились кадры прогулки семьи енотовидных собак
Тайные визиты в РФ, болезнь мозга, терроризм: куда пропала Лайма Вайкуле
Российская гостиница отказалась заселять бойца СВО
Стало известно, ждать ли Зеленского на Аляске в дни встречи Путина и Трампа
Швейцария ударила по России новыми санкциями
Российских подростков задержали за теракт на железной дороге
В России введут новую выплату для всех? Что такое базовый доход, детали
Политолог предсказал судьбу Зеленского после переговоров Путина и Трампа
В Госдуме ответили, в каком случае базовый доход будет полезным для россиян
Экономист оценил запрет мигрантам работать курьерами в Петербурге
Драка за наследство Краско: жены, дети, внуки поборются за деньги и дачу
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.