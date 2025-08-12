Российских подростков задержали за теракт на железной дороге В Орле поймали двух подростков за поджог тепловоза по заказу анонимного куратора

В Орле задержали двух подростков за поджог стоящего в депо тепловоза по заказу анонимного куратора, сообщает «МВД-Медиа». По его данным, парни бросили в локомотив зажигательную смесь, снимая происходящее на камеру. Из-за пожара частично выгорел аккумуляторный отсек тепловоза, пострадавших нет.

В кратчайшие сроки установили и задержали двоих подозреваемых. Ими оказались местные жители 16 и 17 лет. Несовершеннолетние ранее не привлекались к уголовной и административной ответственности, также не состояли на различных видах учета, — говорится в сообщении.

Вскоре выяснилось, что заказ по поджогу локомотива они получили от анонимного куратора в мессенджере. Он пообещал подросткам вознаграждение — от 90 до 120 тысяч рублей. Однако никаких денег они так и не получили.

Теперь несовершеннолетним предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 205 УК: теракт, совершенный группой лиц. Всех подозреваемых отправили в СИЗО на время следствия, передает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Следственный комитет России предупреждает: участие в террористической деятельности карается законом, вплоть до пожизненного заключения, — предупредили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области предъявили обвинение в теракте несовершеннолетнему россиянину. По версии следствия, подросток поджег объект транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Знаменск — Гвардейск.