Подростка обвинили в теракте за поджог под Калининградом

Следователи предъявили обвинение в теракте несовершеннолетнему россиянину, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. По версии следствия, подросток поджег объект транспортной инфраструктуры в Калининградской области на железнодорожном перегоне Знаменск — Гвардейск.

В совершении указанного преступления сотрудниками УФСБ России по Калининградской области совместно с Западным ЛУ МВД России на транспорте задержан 17-летний молодой человек. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт), — говорится в сообщении.

Следствие установило, что обвиняемый в августе 2025 года совершил поджог объекта в районе поселка Речное на 1241 километре железнодорожного перегона Знаменск — Гвардейск. Свои действия подросток снимал на камеру мобильного телефона. Он совершил поджог за денежное вознаграждение, обещанное незнакомцем в одном из мессенджеров. По ходатайству следователя молодой человек взят под стражу. Подросток уже дал признательные показания.

Ранее двое подростков 2008 и 2010 годов рождения, которых подозревают в совершении теракта на железной дороге в Краснодарском крае (ч. 1 ст. 205 УК РФ), дали признательные показания. По версии следствия, в июле они совершили поджог на железнодорожной станции Лорис, чем дестабилизировали работу железной дороги. По решению суда несовершеннолетние взяты под стражу.