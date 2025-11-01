Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 15:28

Во Франции пьяный мужчина несколько часов проходил с пулей после ранения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Во Франции мужчина несколько часов ходил с пулей в ноге, так как не сразу понял, что был ранен, сообщает Le Parisien. По данным издания, 30-летний пострадавший был сильно пьян и лишь спустя время почувствовал боль.

Мужчина обратился за помощью в ближайшее медучреждение, где сотрудники заметили пулевое отверстие на икре и вызвали экстренные службы. Он пояснил полиции, что во время разговора с другом почувствовал боль. Однако мужчины не сразу осознали, что это был выстрел.

Врачи установили, что в ране все еще находится пуля, после чего француза госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет. Правоохранители приступили к расследованию.

Ранее туристка из Чикаго, которая приехала в Новый Орлеан накануне своего 33-летия, погибла во время перестрелки на Бурбон-стрит. Женщина вместе с младшей сестрой гуляла по историческому центру около двух ночи. Рядом с ними столкновение между мужчинами внезапно переросло в стрельбу. Две пули попали в сестер, всего ранение получили три человека. У погибшей остались дети.

пули
травмы
ранения
оружие
Франция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Особняк в Турции передали наследникам дипломата царской России
Россияне столкнулись с блокировкой счетов в европейском банке
Юрист раскрыла причину масштабных рейдов силовиков в цыганских поселениях
РУСАДА пошло на беспрецедентный шаг по отстранению Морозова
Жестоко убили или сбежали в Новосибирск? Усольцевых ищут через видеокамеры
В Германии возмутились помощи Украине после газовых диверсий
Дагестанец получил награду за ликвидацию 30 дронов
Названы последствия громкого ареста из-за 1,4 млрд гривен для Зеленского
Генерал высказался о самолете, якобы способном стать «кошмаром для России»
В России растет число «токсичных» квартир
«Нас предал командир»: окруженные в Красноармейске бойцы ВСУ сдались в плен
Сыгравший в фильме Люка Бессона актер умер от рака
В России завершили расследование дела журналистки-иноагента
Такшина, тайный брак, отсутствие ролей: как живет актер Григорий Антипенко
Хирург предупредила, кому нельзя делать резекцию желудка
Трое несовершеннолетних россиян сумели вернуться с Филиппин
Гибель «избранных», Сумская область во тьме: новости СВО к вечеру 1 ноября
Юрист раскрыла, к каким ограничениям готовиться после процедуры банкротства
В США суд заблокировал один указ Трампа
Раскрыто, почему Зеленский никогда не заполучит замороженные активы России
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.