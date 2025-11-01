Во Франции пьяный мужчина несколько часов проходил с пулей после ранения

Во Франции мужчина несколько часов ходил с пулей в ноге, так как не сразу понял, что был ранен, сообщает Le Parisien. По данным издания, 30-летний пострадавший был сильно пьян и лишь спустя время почувствовал боль.

Мужчина обратился за помощью в ближайшее медучреждение, где сотрудники заметили пулевое отверстие на икре и вызвали экстренные службы. Он пояснил полиции, что во время разговора с другом почувствовал боль. Однако мужчины не сразу осознали, что это был выстрел.

Врачи установили, что в ране все еще находится пуля, после чего француза госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет. Правоохранители приступили к расследованию.

