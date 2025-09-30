Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 21:40

Туристка погибла от шальной пули в канун дня рождения

NYP: туристка стала случайной жертвой перестрелки в центре Нового Орлеана

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Туристка, приехавшая в Новый Орлеан накануне 33-го дня рождения, погибла во время перестрелки, передает The New York Post. Женщина приехала из Чикаго и прогуливалась по историческому центру, когда в два часа ночи на Бурбон-стрит началась потасовка.

Конфликт быстро перерос в перестрелку: один из участников достал пистолет и начал хаотичную пальбу. В результате инцидента две пули попали в туристку и ее младшую сестру, сообщили журналисты. Всего пострадало три человека, двоих удалось спасти. У умершей 33-летней женщины остались двое детей, добавили в издании. Полицейские начали расследование по данному факту.

Ранее стрелок парализовал работу базы ВВС США в штате Нью-Джерси — на ней ввели режим локдауна. На территории ограничили движение, военным и персоналу было предписано оставаться в помещениях.

Также четыре человека погибли в результате стрельбы в церкви мормонов в американском штате Мичиган. Об этом сообщил глава полиции города Гранд-Блан Уильям Рейни. Стрелком оказался 40-летний Томас Джейкоб Сэнфорд, которого застрелили сотрудники полиции.

