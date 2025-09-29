Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 10:38

Названо число жертв стрельбы в американской церкви

Четыре человека погибли при стрельбе в церкви мормонов в США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Четыре человека погибли при стрельбе в церкви мормонов в американском штате Мичиган, сообщил глава полиции города Гранд-Блан Уильям Рейни. По его словам, которые приводит телеканал CNN, злоумышленником оказался 40-летний Томас Джейкоб Сэнфорд, он был убит полицейскими.

Таким образом, общее число жертв теперь составляет четыре, — сказал глава полиции.

Ранее американский президент Дональд Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов в штате Мичиган целенаправленным нападением на христиан в США. Глава государства пообещал содействие федеральных властей в расследовании.

Речь идет о церкви Иисуса Христа Святых последних дней в городе Гранд-Блан. Местные власти уточнили, что церковь расположена примерно в 80 километрах от Детройта. Рядом находятся жилые кварталы и храм секты «Свидетели Иеговы» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

До этого в Санкт‑Петербурге произошла перестрелка с использованием травматического оружия. Трое мужчин открыли огонь по 48‑летнему петербуржцу, который тоже ответил стрельбой. Нападавшие скрылись на автомобиле Honda, однако двое из них оказались в больнице, а третьего задержали.

США
церкви
стрельбы
погибшие
пострадавшие
