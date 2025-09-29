Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов в США атакой на христиан

Американский президент Дональд Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов в штате Мичиган целенаправленным нападением на христиан в США. Глава государства в Truth Social пообещал содействие федеральных властей в расследовании.

ФБР немедленно прибыло на место, будет играть ведущую роль в расследовании на федеральном уровне и в полной мере оказывать содействие должностным лицам штата и местным властям, — отметил он.

Трамп констатировал, что многое предстоит выяснить. Кроме того, этот инцидент говорит об одном: «Эпидемия насилия в США должна незамедлительно прекратиться», подчеркнул он.

Ранее несколько человек получили ранения при стрельбе в мормонской церкви в американском штате Мичиган. Стрелка ликвидировали, в здании произошел пожар, причины которого пока не известны. Речь идет о церкви Иисуса Христа Святых последних дней в городе Гранд-Блан. Местные власти уточнили, что церковь расположена примерно в 80 километрах от Детройта. Рядом находятся жилые кварталы и храм секты «Свидетели Иеговы» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

