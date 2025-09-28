Неизвестный ворвался в мормонскую церковь и обстрелял прихожан В США мужчина ворвался в церковь мормонов и обстрелял прихожан

Несколько человек получили ранения при стрельбе в мормонской церкви в американском штате Мичиган, пишет WIVB News 4 со ссылкой на местную полицию. Стрелка ликвидировали, угрозы населению нет. В здании произошел пожар, причины которого пока не известны. Мотивы стрелка устанавливаются.

В мормонской церкви в Мичигане были обстреляны несколько человек, стрелок убит, — сказано в материале.

Речь идет о церкви Иисуса Христа Святых последних дней в городе Гранд-Блан. Местные власти уточнили, что церковь расположена примерно в 80 километрах от Детройта. Рядом находятся жилые кварталы и храм секты «Свидетели Иеговы» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

