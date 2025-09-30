Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 20:06

Стрелок парализовал работу базы ВВС США в штате Нью-Джерси

На базе ВВС США в Нью-Джерси объявили локдаун после сообщения о стрельбе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Режим локдауна ввели на объединенной военной базе ВВС США McGuire-Dix-Lakehurst в штате Нью-Джерси из-за человека, открывшего стрельбу, передает Fox News. В настоящий момент движение на территории ограничено, военным и персоналу предписано оставаться в помещениях. Информацию подтвердили на официальной странице базы в соцсети X.

Объединенная база ВВС McGuire находится на локдауне из-за активного стреляющего человека, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что четыре человека погибли в результате стрельбы в церкви мормонов в американском штате Мичиган. Об этом сообщил глава полиции города Гранд-Блан Уильям Рейни. Стрелком оказался 40-летний Томас Джейкоб Сэнфорд, которого застрелили сотрудники полиции.

До этого в Санкт-Петербурге задержали 52-летнего мужчину, который ночью обстрелял кафе на улице Александра Грина. По данным полиции, он выстрелил в сторону заведения из хулиганских побуждений. В результате повредилось стекло и холодильное оборудование. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

