Стрелок парализовал работу базы ВВС США в штате Нью-Джерси На базе ВВС США в Нью-Джерси объявили локдаун после сообщения о стрельбе

Режим локдауна ввели на объединенной военной базе ВВС США McGuire-Dix-Lakehurst в штате Нью-Джерси из-за человека, открывшего стрельбу, передает Fox News. В настоящий момент движение на территории ограничено, военным и персоналу предписано оставаться в помещениях. Информацию подтвердили на официальной странице базы в соцсети X.

Объединенная база ВВС McGuire находится на локдауне из-за активного стреляющего человека, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что четыре человека погибли в результате стрельбы в церкви мормонов в американском штате Мичиган. Об этом сообщил глава полиции города Гранд-Блан Уильям Рейни. Стрелком оказался 40-летний Томас Джейкоб Сэнфорд, которого застрелили сотрудники полиции.

До этого в Санкт-Петербурге задержали 52-летнего мужчину, который ночью обстрелял кафе на улице Александра Грина. По данным полиции, он выстрелил в сторону заведения из хулиганских побуждений. В результате повредилось стекло и холодильное оборудование. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».