Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 11:45

Калининградец попал за решетку на восемь лет за убийство пенсионерки

Жителя Калининграда приговорили к восьми годам за убийство 67-летней знакомой

Фото: t.me/OblSud_klg*

В Калининграде суд приговорил 19-летнего местного жителя к восьми годам лишения свободы за убийство 67-летней знакомой, пишет «МК в Калининграде». Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

По данным следствия, в октябре 2024 года молодой человек, находившейся в гостях у пенсионерки, несколько раз ударил ее ножом в ходе конфликта. Женщина скончалась на месте. После убийства злоумышленник скрыл следы преступления и покинул квартиру.

Суд, помимо основного наказания, обязал осужденного выплатить внучке погибшей компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее в двух разных парках Москвы обнаружили тела с ножевыми ранениями. Первое тело нашли в Филевском парке. Предварительно установлено, что погибшего ранили ножом в шею, что привело к смертельному исходу. Подозреваемый в этом преступлении уже задержан и полностью признал свою вину.

суды
убийства
пенсионеры
преступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.