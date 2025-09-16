Калининградец попал за решетку на восемь лет за убийство пенсионерки

В Калининграде суд приговорил 19-летнего местного жителя к восьми годам лишения свободы за убийство 67-летней знакомой, пишет «МК в Калининграде». Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

По данным следствия, в октябре 2024 года молодой человек, находившейся в гостях у пенсионерки, несколько раз ударил ее ножом в ходе конфликта. Женщина скончалась на месте. После убийства злоумышленник скрыл следы преступления и покинул квартиру.

Суд, помимо основного наказания, обязал осужденного выплатить внучке погибшей компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

