09 октября 2025 в 14:16

Психиатр рассказал, почему мужчина мог решиться выкинуть дочь из окна в Уфе

Психиатр Шуров: у выкинувшего дочь из окна уфимца наблюдаются симптомы психоза

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

У уфимца, который выбросил трехлетнюю дочь из окна четвертого этажа, наблюдаются симптомы острого психотического расстройства, заявил NEWS.ru нарколог и психиатр Василий Шуров. По его словам, при развитии психоза для совершения опасных действий человеку не требуется никаких дополнительных провоцирующих факторов. Врач отметил, что подобные состояния относятся к сфере неотложной психиатрии и представляют прямую угрозу как для самого больного, так и для окружающих.

Почему уфимец выкинул свою дочь из окна? Так выглядит психоз. Острое бредовое расстройство. Человек себе не принадлежит, в таком состоянии он может поджечь квартиру и выкидывать вещи из окна. Даже не нужно было никаких триггеров, чтобы эта трагедия случилась. Это опасное состояние и является неотложной психиатрией. Будем надеяться, что ребенок выживет, — высказался Шуров.

Ранее соседка мужчины, который выбросил дочь из окна, рассказала, что жители дома постоянно жаловались в полицию на уфимца. По ее словам, несмотря на психиатрический диагноз, мужчина не проявлял открытой агрессии к окружающим. Она уточнила, что перед происшествием неоднократно пыталась вызвать полицию из-за сильного шума и детского плача, но правоохранители так и не прибыли на место.

Уфа
Башкирия
психиатры
дети
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
