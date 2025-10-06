Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 13:06

Человек-паук на допросе: сталкер в амплуа супергероя штурмовал жилье певицы

В Москве задержали 35-летнего сталкера известной среди подростков певицы Доры (настоящее имя — Дарья Шиханова). NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Альпинист в костюме Человека-паука

Столичная полиция задержала 35-летнего мужчину по имени Руслан. С жалобой на него к правоохранителям обратилась певица Дора, которая застала его в своей квартире, пишет Telegram-канал «112».

Как выяснилось, Руслан хотел сделать своему кумиру сюрприз. Он купил на маркетплейсе костюм Человека-паука, обзавелся снаряжением для промышленного альпинизма и забрался на крышу дома, в котором живет поп-артистка.

В планах Руслана было оставить романтическое послание на окне. Но, видимо, мужчине не хватило опыта скалолазания. Спуститься с высоты 10-го этажа к окну возлюбленной он смог, но забраться обратно не получалось. Тогда он решил, что ситуация безвыходная, и начал ломиться в квартиру к девушке.

Не отвечает взаимностью

Дора перепугалась, увидев, что в ее жилье пытается проникнуть неизвестный в маске супергероя, и вызвала полицию. Прибывшие на место сотрудники задержали непрошеного гостя.

На допросе он признался, что не имел какого-либо злого умысла, а всего лишь хотел впечатлить любимую певицу. Но в ходе разбирательства выяснилось, что почитатель давно оказывает знаки внимания Доре, но та не отвечает ему взаимностью.

Как пишет Telegram-канал «Сапа», узнав адрес певицы, фанат начал присылать ей цветы. Также он неустанно оставлял признания в любви в соцсетях девушки.

«Решила отказаться от такси»

Примечательно, что 1 октября страдающая от назойливого сталкера Дора написал в Telegram-канале, что отказывается от услуг такси и планирует чаще появляться в общественном транспорте.

«У меня начался новый челлендж! Я решила отказаться от такси и передвигаться либо на метро, либо пешком! Поддержите меня, друзья, в моем скромном начинании. Честно, мне очень нравится. Будучи школьницей и студенткой, я очень много бродила пешком, а вот последние года 3-4 стала мало ходить! Исправляюсь, так что, если встретите меня в общественном транспорте или на прогулке, не удивляемся», — написала Дора.

При этом артистка отметила, что за последние шесть дней, что она начала чаще ходить пешком, ее настроение повысилось.

Под этой же публикацией фанаты уже начали оставлять соболезнования по поводу инцидента с Человеком-пауком.

«Бедная Даша, это ж реально страшно, когда кто-то вот так врывается в личное пространство. Даже если это просто фанат, такое — перебор. Она ведь обычный человек, и никто не заслуживает, чтобы в его дом ломились, пусть даже из любви», — написал один из пользователей.

