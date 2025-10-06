Взялся за ружье после развода: 20 человек ранены после стрельбы в городе

Мужчина после развода устроил стрельбу вечером 5 октября на одной из оживленных улиц Сиднея. Пострадали порядка 20 человек. NEWS.ru рассказывает, что известно о происшествии.

Связей с террористами не обнаружено

60-летний Артемиос Минцас выпустил более 50 пуль по оживленной толпе в Сиднее, пишет News.com.au. По данным иных источников, мужчина выстрелил порядка 100 раз. Он открыл беспорядочную стрельбу по проезжающим автомобилям, включая полицейские машины, в Кройдон-парке около 19:45 в воскресенье вечером.

Сейчас мужчина задержан и дает показания. Обвинения пока ему не предъявлены. Комиссар полиции Мэл Лэньон заявил, что никаких связей с террористической или бандитской деятельностью в этом преступлении не обнаружено.

Установлено, что мужчина стрелял из окна своей квартиры, пишет 9NEWS. Также известно, что Минцас — работник службы поддержки клиентов компании Sydney Trains.

Развелся с женой

Полиция Нового Южного Уэльса все еще работает над установлением мотивов ночной стрельбы, хотя журналисты сообщали, что Минцас недавно развелся с супругой.

Лэньон рассказывал, что перед задержанием мужчина жаловался на жажду. Полиция опубликовала кадры попадания преступника в руки правоохранителей.

На видео слышно, как полиция кричит: «Покажи нам свои руки. Обе руки в окно. Оставайтесь в таком положении». Затем слышно, как офицер кричит: «Если вы сдвинетесь с этой позиции, я вас застрелю».

Слышно, как человек за камерой говорит, что предполагаемый стрелок «просит воды», в то время как полиция продолжает выкрикивать инструкции.

Исполняющий обязанности начальника полицейского управления округа Бервуд Стивен Пэрри в понедельник 6 октября ​​заявил, что полиция не была целью нападения.

По его словам, у мужчины, у которого есть дети, не было зафиксировано в полиции проблем с психическим здоровьем, и за последние 20 лет у него было «очень мало зафиксированных взаимодействий» с офицерами.

Суперинтендант Пэрри сообщил, что мужчина прошел обследование ночью, и в понедельник утром его признали пригодным для выписки из больницы и возвращения под стражу в полицию.

«Невероятно, что никто не погиб»

К текущему моменту известно о 20 пострадавших в результате стрельбы. При этом ни один человек не погиб.

«Невероятно, что никто не погиб и не получил серьезных травм. <...> Один выстрел был произведен через окно одной из полицейских машин. Если бы в тот момент в полицейской машине находились люди, то, по всей вероятности, этот сотрудник полиции получил бы смертельные травмы», — заявил Пэрри.

Один мужчина, ехавший на заднем сиденье автомобиля с членами семьи, был госпитализирован после ранения в шею. В понедельник утром ему сделали операцию. Прогноз по его выздоровлению положительный.

Сотрудники полиции обнаружили в доме мужчины огнестрельное оружие 30-го калибра, из которого и велась стрельба. Винтовка не имела продольно-скользящего затвора и не была полуавтоматическим или автоматическим оружием.

