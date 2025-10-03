Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 15:40

«Тебе башку прострелить?»: подросток изнасиловал ребенка под Хабаровском

Под Хабаровском полиция разбирается с ситуацией в одном из сел, где школьники из неблагополучных семей устроили травлю мальчику. В итоге дело почти дошло до изнасилования. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Угрожали ножом и пистолетом

В селе Булава Ульчского района Хабаровского края местная детвора издевалась над мальчиком из приемной семьи, пишет Telegram-канал Amur Mash. Свои издевательства школьники 10–11 лет опубликовали в социальных сетях.

В записях видно, как один из малолетних агрессоров сначала машет перед своей жертвой ножом, пытается порезать его куртку. Затем мальчик достает пистолет (как предполагается, игрушечный) и направляет его дуло в голову пострадавшего.

«Может, тебе башку прострелить?» — говорит обидчик в кадре и стреляет в мальчика пластиковой пулькой.

Хулиган пытается добиться объяснений от ребенка, ссылаясь на свидетельства своей сестры, будто бы мальчик как-то оклеветал их компанию. Тот в ответ пытается убедить агрессора, что сестра лжет, за что получает несколько ударов.

Подросток-насильник

Вскоре выяснилось, что в издевательствах над ребенком участвовал и более старший несовершеннолетний. 14-летний подросток не только избивал мальчика, но и совершил преступление против его половой неприкосновенности.

По данным Amur Mash, школьник после череды издевательств пытался засунуть свой член в рот пострадавшего мальчика. По данным канала, сейчас обидчик уже в колонии, но не уточняется, связано ли это с попыткой изнасилования.

Неблагополучные обидчики

Родители пострадавшего уже написали заявление в полицию. По информации Amur Mash, малолетние агрессоры — из неблагополучных семей, которые стоят на учете в полицейском отделе по делам несовершеннолетних. У одного из школьников недавно умер старший брат — надышался газом.

Пострадавшего мальчика при этом все характеризуют с положительной стороны. Его называют добрым, а в школе хвалят за прилежное поведение и хорошие оценки. Известно, что мальчик воспитывается в семье вместе с сестрой.

3 октября центральное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.

«Председателю СК России представят доклад о ходе проверки противоправных действий в отношении малолетнего в Хабаровском крае. В соцмедиа сообщается, что в селе Булава Ульчского района Хабаровского края двое малолетних жестоко избили своего сверстника, нанося ему удары по голове и животу», — рассказали в СКР.

