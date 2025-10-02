Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 16:26

«Мама приказала, а брат сбрил»: девочку выдали замуж в 15 лет

В Узбекистане под следствием оказались 28-летний жених и 75-летний священник. Пострадавшая в деле против двоих мужчин — 15-летняя девочка, которую обрили налысо и отправили под венец. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Бабушка выбрала жениха

В Сурхандарьинской области Узбекистана 15-летнюю девочку силой выдали замуж в рамках шариатского брака за 28-летнего мужчину. Это произошло, когда брак родителей девочки распался: мать уехала в Москву, а ребенка забрала бабушка, запрещавшая девочке общаться с отцом.

В соцсетях распространяется видео, где обритая девушка сквозь слезы отвечает на вопросы автора съемки. Девушка говорит, что идея лишить ее волос принадлежала матери.

«Мама приказала, а брат сбрил», — отвечает несовершеннолетняя.

Предупреждали о незаконности

С лета за ситуацией в семье следит Национальный центр социальной защиты. Ведомство еще в июле 2025 года направляло родственникам девочки официальное предупреждение. Ведомству было известно о намерении выдать девочку замуж за 28-летнего мужчину, и там указывали на недопустимость этого брака.

Но 10 августа свадебная церемония состоялась. Отец узнал об этом и опубликовал в интернете видео.

«То, что они сделали, — это преступление. Они выдали замуж несовершеннолетнюю дочь. Я ее отец, она моя дочка. Почему без моего разрешения ее выдали замуж?» — возмущается родитель.

«Брачная ночь» или изнасилование?

Перед свадьбой девочку-подростка обрили налысо. После того как информация получила широкую огласку, правоохранительные органы задержали причастных к нарушению прав ребенка.

Как пишет Telegram-канал ZHEST_KZ, после свадебного обряда у молодоженов состоялась «брачная ночь». При этом возраст согласия в стране — 16 лет, а уголовное законодательство более жестко карает половые преступления против лиц младше 18 лет.

Против 28-летнего «мужа» завели дело по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет. Также к ответственности могут привлечь и 75-летнего религиозного деятеля, который проводил церемонию шариатского бракосочетания.

Kun.uz сообщает, что пострадавшая девочка учится в профессионально-техническом училище в районе Денов. Сейчас она продолжает ходить на занятия. Дело под своим контролем держит детский омбудсмен республики Сурайё Рахмонова.

«Несмотря на то, что брак с М. Р. не был зарегистрирован в установленном законом порядке в связи с несовершеннолетием А. Р., гражданин И. М. (1950 г. р.) совершил для них обряд бракосочетания по шариату в обмен на материальную выгоду. <...> Уполномоченный по правам ребенка осуждает любые случаи ранних браков с участием несовершеннолетних и считает подобные ситуации грубым нарушением прав ребенка и влекущим за собой применение к ним мер административной ответственности, установленных законом», — заявила Рахмонова в своем Telegram-канале.

