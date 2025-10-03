Причастна дагестанская ОПГ: что известно о деле против Сулейманова

В Москве задержали бенефициара крупнейшей системы бронирования авиабилетов в России. Его подозревают в убийстве человека. Уголовное дело расследует центральный аппарат Следственного комитета. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого разбирательства.
Задержали в ночь на четверг
В Москве в ночь на четверг задержали бизнесмена Ибрагима Сулейманова по подозрению в убийстве. Сулейманов — бенефициар компании «Сирена-Трэвел», которая управляет бронированиями 80% билетов российских авиаперевозчиков.
Сулейманова подозревают в убийстве прошлых лет. По данным Telegram-канала SHOT, речь идет об убийстве 2004 года.
Telegram-канал «112» называет предпринимателя «теневым миллиардером», указывая, что того задерживали в 2004 году. Тогда Сулейманов получил десять лет и восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а в 2015-м вышел по УДО.
Расстрел в центре Москвы
«Коммерсант» пишет, что Сулейманова подозревают в причастности к убийству экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля. По данным издания, вместе с Сулеймановым был задержан «предполагаемый исполнитель преступления». По данным источника РЕН ТВ, исполнителем выступил 55-летний Абакар Д., которого задержали 1 октября в подмосковном Одинцово, у него провели обыски. Во время обыска мужчина оказал сопротивление. Его доставили в отдел для дачи показаний, но, по предварительным данным, подозреваемый скончался от остановки сердца.
Источник РЕН ТВ утверждает, что Абакар — один из руководителей дагестанской ОПГ. По предварительным данным, перед смертью он успел дать показания на миллиардера Ибрагима Сулейманова.
Как пишет «112», Таля расстреляли в центре Москвы. Киллер выстрелил в него несколько раз из пистолета, а затем скрылся с места преступления. Мужчина был ранен, его доставили в столичную больницу, а спустя несколько часов он скончался от полученных ранений в реанимации.
Убийство активиста профсоюза
Также, как пишет SHOT, его проверяют на причастность к убийству председателя профсоюзного комитета авиакомпании «Внуковские авиалинии» Геннадия Борисова в 1999 году.
Борисову нанесли 12 ножевых ранений в подъезде собственного дома. Следствие считало убийство заказным, писал «Коммерсант». Лидер профсоюза организовывал пикеты у здания администрации «Внуковских авиалиний» и жаловался на компанию в Генпрокуратуру из-за невыплаты зарплат. Убийство осталось нераскрытым.
Читайте также:
«Она еще тепленькая»: некрофила-фрезеровщика поймали спустя 30 лет
Трое раненых у школы: что известно о перестрелке в Дагестане
Она хотела стать прокурором: маньяк изнасиловал и задушил старшеклассницу