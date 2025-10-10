«Значение не ясно»: Медведев усомнился в актуальности формата G7 Медведев заявил о неясной роли G7 в современном мире

Роль «Большой семерки» в современном мире утратила определенность, тогда как круг друзей России остается неизменным, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Политик подчеркнул, что в числе надежных партнеров Москвы по-прежнему находится КНДР вместе с ее народом и руководством, передает ТАСС.

Наши друзья остаются прежними. Среди них дружественная нам Корейская Народно-Демократическая Республика. Ее народ, ее руководитель, товарищ Ким Чен Ын. А вот той «восьмерки» больше нет. Осталось какая-то «семерка». Значение ее не ясно. А страны, которые составляют эту «семерку», относятся к России враждебно, — сказал Медведев.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ выразил признательность КНДР за содействие в освобождении территории Курской области от Вооруженных сил Украины. Политик акцентировал, что военнослужащие двух государств совместно участвовали в боевых операциях, а поддержка Северной Кореи особенно ярко проявилась в сложный период.

Кроме того, Медведев передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну приветственные слова от президента РФ Владимира Путина. Также политик передал от российского руководителя наилучшие пожелания.