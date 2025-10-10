Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 19:18

Поэтесса Барскова попала в реестр иноагентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поэтесса и филолог Полина Барскова включена Минюстом России в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте ведомства. Основанием для этого стали ее высказывания против спецоперации, а также распространение недостоверной информации о решениях российских властей.

Барскова, проживающая за рубежом с конца 1990-х годов, является лауреатом нескольких литературных премий, включая Премию Андрея Белого. С 1998 года она живет в США и работает доцентом в Калифорнийском университете в Беркли. Ранее она преподавала русскую литературу в Хэмпшир-колледже.

Ранее Минюст РФ включил в реестр иноагентов блогера Алексея Шевцова, который в 2010–2011 годы был главой Плеса. В список также попали, журналист Денис Загорье, блогер Василий Садонин, антикоррупционный эксперт Тимур Тухватуллин, а также медиа-проект «Острый угол».

До этого писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Против него возбуждено уголовное дело о распространении ложной информации о ВС России и уклонении от обязанностей иноагента.

поэты
Минюст РФ
иноагенты
филологи
